Japonya, BioNTech aşılarının 2 milyon dozluk teslimatını aldı
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Japonya, BioNTech aşılarının 2 milyon dozluk teslimatını aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Japonya, BioNTech aşılarının 2 milyon dozluk teslimatını aldı

Japonya, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşılarının şimdiye kadar tedarik edilen en büyük bölümü olan 2 milyonluk dozu bugün teslim aldı.

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Japonya, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşılarının şimdiye kadar tedarik edilen en büyük bölümü olan 2 milyonluk dozu bugün teslim aldı.

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan Japonya, ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının şimdiye kadar tedarik edilen en büyük bölümünü bugün teslim aldı. Japonya'ya gerçekleştirilen 11'inci sevkiyat kapsamında yaklaşık 2 milyon dozluk aşıyı Belçika'daki Pfizer fabrikasından getiren uçak bugün Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. Geçtiğimiz Şubat'ta Japonya Sağlık Bakanlığından onay alan ilk firma olan Pfizer-BioNTech aşılarının 12 Nisan'da başlaması beklenen 65 yaş üstü aşılama kampanyası kapsamında kullanılmak üzere ülke genelindeki eyaletlere dağıtılacağı öğrenildi.

Vaka sayısı yeniden artışa geçti

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette geçerli olan OHAL uygulamasının 21 Mart'ta sona erdiği Japonya'da vaka sayılarında yeniden artış yaşanmış, yerel otoriteler riskli bölgelerde saat kısıtlaması gibi salgın önleme tedbirlerine yeniden başvurma kararı almıştı. Ülkede şimdiye dek doğrulanan toplam Covid-19 vakalarının sayısı bugün itibariyle 488 bin 32'ye ulaşmış, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 264'e yükselmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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