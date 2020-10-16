Japonya beğendi, üretim artırıldı

Samsun'da üretilip Japonya'ya ihraç edilen büyük alabalıkların (1,25 kg. ve üstü) üretimi, Japonya'dan gelen talepler üzerine 2 katına yakın arttırıldı.

Samsun'da üretilip Japonya'ya ihraç edilen büyük alabalıkların (1,25 kg. ve üstü) üretimi, Japonya'dan gelen talepler üzerine 2 katına yakın arttırıldı.

Bafra ilçesi Derbent Baraj Gölü'nde 14 adet, Yakakent ilçesinde Karadeniz'de 11 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunuyor. Bu iki su rezervinde ağ kafeslerde 5 bin ton civarında alabalık üretimi yapılıyor. 2019 yılında 3 bin ton iri alabalık (1,25 kg ve üstü) üretimi gerçekleştirildi. Son yıllarda Japonya'dan gelen talepler üzerine tesisler, planlamalarını bu yeni taleplere göre revize ederek, iri alabalık üretimlerini artırmaya karar verdi. 2020 yılında iri alabalık üretiminin 5 bin ton civarında olması amaçlanıyor.

Japonların istediği renkte balık için özel yem kullanılıyor

Samsun'da su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yaklaşık 150 kişi istihdam ediliyor. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile beraber bu rakam 300 kişi civarına ulaşıyor. İri alabalıkların et renk kalitesinin Japon piyasasına göre tutturulabilmesi için balıklar Türk Gıda Kodeksi'ne uygun renk pigmenti içeren yemlerle besleniyor ve ihracata sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı