Japonya Başkonsolosu Nishimaki, Vali Köşger'i ziyaret etti

09.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:04

Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Aydın Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette, iki ülkenin 130 yıllık dostane ilişkilerinden bahsedilirken, Vali Köşger Başkonsolos Nishimaki'ye Aydın hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.



Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki Aydın'a gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, " İki ülke arasındaki 130 senelik ilişkilerimiz hala samimi olarak devam etmektedir. 129 sene önce Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya ziyareti sonrasında yaşadığı facia sonrasında Japonya hükümeti 69 Türk'ün sağ salim evlerine ulaşmasına yardımcı olmuştur. İlişkilerimiz bu olaydan sonra daha sıklıkla devam etmiştir. 1999 Marmara depreminde size yardımcı olmaya çalıştık. 2011 yılındaki Japonya'daki büyük depremde Türkler bize yardımcı oldu. Bu şekilde ilişkilerimiz yıllar boyunca hiçbir sıkıntı olmadan devam etti. Bu ilişkiler tabi ekonomik anlamda Japon ve Türk iş adamları arasında da devam ediyor" dedi.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, Aydınla ilgili tanıtıcı bilgiler vererek "Japonya dünyada çok önemli bir ülke. Türkiye ile köklü bağları olan bir ülke. Geçmişe dönük Japonya ile çok güzel ilişkilerimiz olmuş. Japonya ile sürekli dostluk üzerine ilişkilerimiz devam ediyor. Japonya ile ekonomik anlamda da iş birliğimiz devam ediyor. Biz de Aydın olarak turizm anlamında bir girişimde bulunduk. Biliyoruz ki Japon turistler plaj turizminden çok, kültür turizmine büyük önem veriyor. Aydın'da kültür turları ile ilgili olarak faaliyet başlattık. Bu faaliyetle ilgili olarak Japonca broşürde hazırladık" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA