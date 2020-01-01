Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü?
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Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü?

Carlos Ghosn'un yolsuzluktan yargılandığı Japonya'dan kaçması ülkede büyük bir şaşkınlık yarattı. Japon basını, ev hapsinde bulunan ve en çok izlenen şüphelinin ülkeden kaçmasını nasıl yorumluyor?

01.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:07
Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü?

Otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının eski CEO'su Carlos Ghosn'un yolsuzluktan yargılandığı 'dan kaçması ülkede büyük bir şaşkınlık yarattı. Japon basını, ev hapsinde bulunan ve en çok izlenen şüphelinin ülkeden kaçmasını nasıl yorumluyor?


Japonya hükümeti ve yargısı Carlos Ghosn'un nasıl kaçmış olabileceğini sorgularken basının büyük bir kısmı Fransız yöneticiyi sert dille kınadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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