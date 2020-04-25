Japonya basını: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bitkisel hayatta Japonya basını: Kuzey Kore lideri Kim Jong un bitkisel hayatta

Japonya basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. İddiaya göre başarısız olan ameliyat sonucunda Kim Jong-un'ın sağlık durumu iyice kötüleşti.

Japonya'da yayımlanan haftalık Shukan Gendai adlı dergi, Kuzey Kore'ye gittiği iddia edilen Çinli sağlık ekibinden birinden aldığı bilgiyi aktardı. Euronews.com'da Görüntüle