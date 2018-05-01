Japonya Başbakanından "İki Devletli Çözüm" Açıklaması

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ülkesinin Filistin konusunda iki devletli çözümü ve bölgede istikrarı desteklediğini belirtti.

Ürdün'ün başkenti Amman'a yaptığı resmi ziyaret sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Abe, Ortadoğu ile ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını ve Ürdün'ünün bölgede bir istikrar noktası olduğunu söyledi.

Bölgedeki barış ve istikrarın önemine dikkati çeken ve Japonya'nın bunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştığını vurgulayan Abe, Suriye'deki kriz konusunda ise Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki insani çözümden yana olduklarını ifade etti.

Abe, Filistin ve İsrail'i ziyaret edeceği, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği bilgisini paylaşarak, ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Kral Abdullah ve Abe bugün yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine ulaştırma konusunda anlaştı.

Şinzo Abe'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlayan Ortadoğu turu İsrail ve Filistin'i de kapsıyor.