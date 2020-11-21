Japonya Başbakanı Suga Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya Başbakanı Suga Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü

21.11.2020 09:18 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:22
Japonya Başbakanı Suga Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, özgür ve adil bir ekonomik düzen oluşturmak için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, özgür ve adil bir ekonomik düzen oluşturmak için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in dün telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Suga'nın Ardern'i partisinin geçtiğimiz ay yapılan parlamento seçimlerinde elde ettiği tarihi zafer ve yeniden başbakan seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği öğrenilirken, ayrıca salgını yönetme sürecinde gösterdiği liderlik başarısına saygı duyduğunu ifade ettiği kaydedildi. Ardern'e ülkesinin Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımı ihlallerine tepkisi için teşekkür eden Suga, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusunda mevkidaşından destek istedi.

Ekonomik iş birliği vurgusu

Japonya ve Yeni Zelanda'nın Hint-Pasifik bölgesinde önemli stratejik ortaklar olduğunu ve aynı değerleri paylaştığını belirten Suga ve Ardern'in, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturmak ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunu gerçekleştirmek için iş birliği yapma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. İkili ayrıca

özgür ve adil ekonomik düzeni sağlama çabalarında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) Anlaşması'ndan yararlanma konusunda da fikir birliğine vardı. Gelecek yıl Yeni Zelanda ev sahipliğinde gerçekleşecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısını da ele alan ikili, zirvenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için iş birliği içinde çalışma kararı aldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye mesaj
Son dakika gündem: Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye mesaj
Son dakika haber | - İngiltere Başbakanı Johnson, sağlığının iyi olduğunu açıkladı
Son dakika haber | - İngiltere Başbakanı Johnson, sağlığının iyi olduğunu açıkladı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Berat Albayrak Alaattin Çakıcı
Magazin Teoman Şafak Sezer Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Malcolm Thomas Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Çocuk Kasım Samsun Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya Başbakanı Suga Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 09:25:55. #1.15#
title