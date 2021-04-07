Japonya Başbakanı Suga'ya göre artan Kovid-19 vakaları henüz "4. dalga riski" oluşturmuyor
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Japonya Başbakanı Suga'ya göre artan Kovid-19 vakaları henüz "4. dalga riski" oluşturmuyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Başbakanı Suga'ya göre artan Kovid-19 vakaları henüz '4. dalga riski' oluşturmuyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke geneli artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının henüz "4. dalga risk" seviyesine ulaşmadığını söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke geneli artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının henüz "4. dalga risk" seviyesine ulaşmadığını söyledi.

Başbakan Suga, Danışman Meclisi (Sangiin) oturumunda, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partinin (CDP), hükümetin Kovid-19 politikalarına yönelik eleştirilerini cevapladı.

Suga, CDP Milletvekili Koga Yukihito'nun "4. dalga" yaşandığı ancak salgına karşı uygulanan olağanüstü halin (OHAL) erken bitirildiği iddialarının "yersiz" olduğunu savundu.

Vaka sayılarının henüz "4. dalga risk seviyesinde ulaşmadığını" belirten Suga, ancak artış trendlerine yönelik "ekstra teyakkuzda" olunması gerektiğini söyledi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi ise salgına karşı alınan önlemlerin uygulanabilirliğine yönelik sorunlar yaşandığını ifade etti.

Omi halka, virüsün kontrol altına alınmasına yönelik yapılan çağrıların, kamuoyunda salgına karşı "değişen yaklaşım tarzı" sebebiyle karşılık bulmadığını ileri sürdü.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 490 bin 711'e, ölü sayısı 9 bin 926'ya yükseldi. Ülke genelinde 451 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo'da 123 bin 350'ye, Osaka'da 55 bin 748'e, Kanagawa'da 48 bin 774'e, Saitama'da 33 bin 606'ya, Çiba'da 30 bin 188'e çıktı.

7 Ocak-21 Mart arası kademeli OHAL

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulamanın süresi, şubat başında Tokyo ve çevresi dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

OHAL, Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde ise 28 Şubat Pazar gecesi kaldırılmıştı.

Sadece Tokyo ve çevresinde sürdürülen uygulamanın 21 Mart gecesi sona erdirilmesiyle, ülke genelinde OHAL uygulanan bölge kalmadı.

Hükümet Osaka, Hyogo ve Miyagi 5 Nisan-5 Mayıs dönemi için "yarı-OHAL" diye bilinen, Kovid-19'a karşı sert tedbir uygulanması kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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