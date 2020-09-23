Japonya Başbakanı Suga ve Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü
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Japonya Başbakanı Suga ve Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

23.09.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:54
Japonya Başbakanı Suga ve Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde korona virüs başta olmak üzere küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde korona virüs başta olmak üzere küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Suga'nın Merkel'e Japonya ile Almanya arasında şimdiye dek süren işbirliği ve yeni görevi dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı için teşekkür ettiği belirtilirken, ayrıca ikili ilişkileri daha da güçlendirme arzusunu dile getirdiği öğrenildi.

Merkel'den tebrik

Yeni görevi dolayısıyla Suga'ya tebriklerini ileten Merkel'in ikili ilişkileri daha da geliştirmek üzere Suga ile çalışmayı dört gözle beklediğini ifade ettiği belirtilirken, liderlerin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi ve Covid-19 ile mücadele konuları dahil olmak üzere küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı. İkili ayrıca, serbest ticaret, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi alanlarda işbirliği için müzakereleri sürdürme konusunda görüş birliğine vardı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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