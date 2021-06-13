Japonya Başbakanı Suga ve ABD Başkanı Biden G7 Zirvesi'nde görüştü
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Japonya Başbakanı Suga ve ABD Başkanı Biden G7 Zirvesi'nde görüştü

Japonya Başbakanı Suga ve ABD Başkanı Biden G7 Zirvesi'nde görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile G7 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile G7 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Biden, görüşmede Tokyo Olimpiyatları'nın salgını önleme tedbirleri kapsamında gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İngiltere'nin ev sahipliğinde cuma günü başlayan G7 Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Japonya ve ABD hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaklaşık 10 dakika süren görüşmede Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve iklim değişikliği gibi küresel ve bölgesel konular ele alındı. ABD Başbakanı Biden'ın olimpiyatların yoğun salgın önleme tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesine yönelik desteğini ifade ettiği belirtilirken, liderlerin Çin ve Kuzey Kore eksenli gelişmeler ile Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması konularında da görüş alışverişinde bulunduğu açıklandı. Suga ve Biden'ın özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonunun önemi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

G7 liderleri bir araya geldi

Dünyanın ekonomisi en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 47'incisi İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu'nda cuma günü başlamış, dünya gündeminin masaya yatırıldığı zirvede Covid-19 pandemisi, küresel ve bölgesel siyasi sorunlar, iklim değişikliği ve dünya ekonomisi gibi önemli başlıkların ele alınacağı kamuoyuna yansımıştı. Yoğun salgın tedbirleri altında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yaptığı zirveye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'ın katıldığı açıklanmıştı. Zirve kapsamında liderler ortak toplantıların yanında ikili görüşmeler de gerçekleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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