Japonya Başbakanı Suga, ülkenin 74 yıllık anayasasında revizyona ihtiyaç olduğunu söyledi
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Japonya Başbakanı Suga, ülkenin 74 yıllık anayasasında revizyona ihtiyaç olduğunu söyledi

Japonya Başbakanı Suga, ülkenin 74 yıllık anayasasında revizyona ihtiyaç olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidar ve muhalefet iş birliğiyle ülkesinin anayasasının "eksik kısımlarının" değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidar ve muhalefet iş birliğiyle ülkesinin anayasasının "eksik kısımlarının" değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

74 yıl önce yürürlüğe giren Japonya Anayasası'nın yıldönümünde video mesaj yayımlayan Başbakan Suga, "anayasanın çağa uymayan kısımlarında revizyon gerektiğini" söyledi.

Suga, "Şu anki anayasanın kabul edilmesinin üzerinden 70 yıldan fazla geçti. Zamana ayak uydurmayan ve eksiklik bulunan kısımlarında revizyonlar yapılması gerekiyor." dedi

İktidar ile muhalefet partilerinin topluma anlayış derinliği sağlayacak tartışmaları ele alması gerektiğini kaydeden Suga, "İlk adım olarak ulusal referandumlara yönelik kanun çıkarmayı hedeflemeliyiz." diye konuştu.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisi (CDP) lideri Edano Yukio ise mesajında, anayasaya göre bireylerin "görgülü ve erdemli bir hayat" hakkı bulunduğuna dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında bu hakların zarar gördüğünü belirten Edano, hükümetin politikalarının sosyal refah ve kamu sağlığını genişletmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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