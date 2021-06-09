Japonya Başbakanı Suga, ülkede Kovid-19'a karşı aşılamaların kasıma kadar tamamlanacağını bildirdi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama kampanyasını kasım ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama kampanyasını kasım ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Suga, muhalefet liderleriyle yaptığı ilk yüz yüze meclis görüşmesinde, Tokyo Olimpiyatları öncesinde bu ayın sonuna kadar 40 milyon dozdan fazla aşı yapılacağını belirtti.

Suga, istekli tüm vatandaşların aşılanmasını kasıma kadar tamamlayacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 126 milyon nüfusa sahip olan Japonya, halihazırda nüfusunun yüzde 4'ünden daha azını tam olarak aşılayabildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün