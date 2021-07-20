Japonya Başbakanı Suga: "Tokyo Olimpiyatlarını nihayete erdirmeyi başarabiliriz"
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Japonya Başbakanı Suga: "Tokyo Olimpiyatlarını nihayete erdirmeyi başarabiliriz"

Japonya Başbakanı Suga: 'Tokyo Olimpiyatlarını nihayete erdirmeyi başarabiliriz'
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, dünyanın, ülkesinin Tokyo Olimpiyatlarını güvenli şekilde düzenleyebileceğini görmesi gerektiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, dünyanın, ülkesinin Tokyo Olimpiyatlarını güvenli şekilde düzenleyebileceğini görmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Suga, açılışı 23 Temmuz'da yapılacak turnuva öncesi başkent Tokyo'da bir otelde düzenlenen oturumda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerine hitap etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek "Dünya büyük sorunlarla yüz yüze." diyen Suga, "insanlığın bilgeliği ve dayanışması" sayesinde Tokyo Oyunlarının başarıya ulaştırılacağını belirtti.

Japonya'nın olimpiyat serüveninde "bazen geriye doğru adımlar atıldığını" kabul eden Suga, "Tokyo Olimpiyatlarını nihayete erdirmeyi başarabiliriz" ifadesini kullandı.

Suga, "Bu gerçek Japonya'dan dünyanın geri kalanına iletilmelidir." şeklinde konuşarak Kovid-19'a karşı alınan önlemler sayesinde Japon halkının sağlığı ve güvenliğini koruma sözü verdi. Küresel salgının durumunu "Aşağı yukarı trend gösteriyor." şeklinde niteleyen Suga, yaygınlaşan aşı uygulamalarıyla "tünelin sonunda ışığın belirdiğini" söyledi.

Suga, uluslararası turnuva sayesinde, Japonya'nın kuzeydoğu bölgesinde Mart 2011'deki meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında aradan geçen 10 yılın ardından, bölgenin yeniden kalkınma sürecinin de gözlemlenme fırsatı elde edildiğini kaydetti.

Turnuvaya seyirci alınmama kararının Tokyo Oyunlarının önemini düşürmeyeceğini belirten Suga, dünyanın, "ülkesinin Tokyo Olimpiyatlarını güvenli şekilde düzenleyebileceğini görmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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