Japonya Başbakanı Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyesinde
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Japonya Başbakanı Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyesinde

Japonya Başbakanı Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyesinde
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide kamuoyu desteği, göreve geldiği Eylül 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide kamuoyu desteği, göreve geldiği Eylül 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Kamu yayıncısı NHK'nın hafta sonu telefon yoluyla 18 yaş üstü 2 bin 92 kişiye düzenlediği ankete göre, Suga kabinesine verilen kamuoyu desteği düştü.

Buna göre, Suga'ya destek geçen aya kıyasla 9 puan düşüşle yüzde 35'e geriledi; Suga'yı beğenmeyenlerin oranı ise 5 puan yükselişle yüzde 43'e çıktı.

Böylece, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık gerekçesiyle ağustosta istifasının ardından Eylül 2020'de göreve gelen Suga'ya kamuoyunun desteği, bugününe kadarki en düşük seviyesini gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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