Japonya Başbakanı Suga ile ABD Başkanı seçilen Biden, telefonda görüştü

ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, korona virüs ve iklim değişikliği gibi uluslararası önemi olan konularda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

ABD başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, korona virüs ve iklim değişikliği gibi uluslararası önemi olan konularda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden ile yaklaşık 10 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya saati ile bugün sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmenin ardından Suga, Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD başkanlık yarışındaki zaferleri için tebrik ettiğini söyledi. Görüşmede Japonya ve bölgesindeki zorlu güvenlik ortamına dikkat çekerek bölgenin barış ve refahı ile uluslararası toplum için vazgeçilmez olan Japonya-ABD ittifakını güçlendirme ihtiyacını dile getirdiğini kaydeden Suga, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi doğrultusunda ABD ile birlikte çalışma isteğini de yinelediğini açıkladı.

Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü konusunda ABD'nin iş birliğini talep ettiğini belirten Suga, kendisinin ve Biden'ın korona virüs ve iklim değişikliği gibi uluslararası önemi olan konularda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarının altını çizdi.

"Görüşme çok anlamlı"

Telefon görüşmesini Japonya-ABD ittifakını güçlendirme çabaları açısından çok anlamlı olarak nitelendiren Suga, Japonya kontrolünde olan ancak Çin ve Tayvan'ın üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları konusuna atıfta bulundu. Biden'ın ikili güvenlik anlaşması uyarınca ABD'nin adaların savunması noktasında Japonya'yı destekleyeceğini söylediğini aktaran Suga, uygun bir zamanda Washington'u ziyaret etmeyi planladığını da dile getirdi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı