Japonya Başbakanı Suga Endonezya'da

Japonya Başkanı Yosh Suga ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ülkelerinin stratejik ortaklığını sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başkanı Yosh Suga ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ülkelerinin stratejik ortaklığını sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, geçen ay göreve gelişinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı seyahatinin ikinci ayağı olan Endonezya'da ülkenin Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Bogor'daki başkanlık sarayında gerçekleşen görüşmede ikilinin ekonomi ve savunma başta olmak üzere ikili meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. İki ülkenin stratejik ortaklığını karşılıklı olarak daha faydalı hale getirmek istediğini söyleyen Widodo Suga'nın ziyaretinin bu güçlü bağlılığın sembolü olduğunu söylerken, hem Japonya'nın hem de Endonezya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki deniz ülkeleri olduğuna vurgu yapan Suga da geleneksel dostluklarını daha da güçlendirmek istediğini ifade etti. Suga ayrıca Güney Doğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) bir üyesi olan Endonezya'yı Japonya'nın temel değerleri paylaştığı stratejik bir ortak olarak tanımladı.

İlk seyahatte ikinci durak

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, geçen ay göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı seyahatini Vietnam'a gerçekleştirmiş, geçtiğimiz pazar ülkenin başkenti Hanoi'ye giden Suga, Vietnamlı mevkidaşı Nguyen Xuan Phuc ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Suga'nın yurt dışı seyahatinin ikinci durağı ise Endonezya olmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı