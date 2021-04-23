Japonya Başbakanı Suga'dan ülkesinin sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 46 düşürme hedefi
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Japonya Başbakanı Suga'dan ülkesinin sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 46 düşürme hedefi

Japonya Başbakanı Suga'dan ülkesinin sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 46 düşürme hedefi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD'nin ev sahipliğinde yapılan İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 46 düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD'nin ev sahipliğinde yapılan İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 46 düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Başbakan Suga, ABD Başkanı Joe Biden'ın ???????ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi'ndeki konuşmasında, ülkesinin yeni sera gazı emisyon düşürme hedefini duyurdu.

Hedefin, uzun dönem "karbonsuz toplum" hedefiyle doğru orantılı olduğunu kaydeden Suga, "Yüzde 46'lık yeni hedefle Japonya'nın geleceğe devasa bir adım attığını" ifade etti.

Suga, "Daha da hırslı bir hedef olarak, biz şimdi 2030'a kadar sera gazı emisyonunu yüzde 46 oranında düşürmeyi hedeflediğimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 50 oranında düşürme hedefine yönelik çabaların sürdürüleceğini de sözlerine ekleyen Suga, "amaç, ekonomi ve tabiatın erdemli döngüsünü meydana getirmek" dedi.

Suga, "Hedefe doğru güçlü büyüme için Japonya hükümeti, yenilenebilir enerji gibi karbonsuz güç kaynaklarının maksimum seviyede kullanılması için çalışacaktır." diye konuştu.

İkili ilişkiler kapsamında Japonya'nın kamu ve özel kapsamlı iklim finansını yıllık 11,8 milyar dolar desteklediğini kaydeden Suga, "Yeşil İklim Fonuna" 3 milyar dolar katkı vereceğini açıkladı.

Suga, "Karbonsuz toplumun oluşturulması için uluslararası toplum dayanışma ruhuna hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Japonya iklim değişikliğiyle mücadeleye liderlik etmeye kararlıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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