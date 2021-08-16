Japonya Başbakanı Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış
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Japonya Başbakanı Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış

Japonya Başbakanı Suga'dan Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağış
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasının yıl dönümünde tartışmalı Yasukuni tapınağına bağış yaptı.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasının yıl dönümünde tartışmalı Yasukuni tapınağına bağış yaptı.

Başbakan Suga, dönemin İmparatoru Hirohito'nun Japonya'nın teslim olduğunu ilan ettiği Ağustos 1945'teki mesajının yıl dönümünde, Tokyo'daki tartışmalı tapınağa bağışta bulundu.

Suga tapınağı ziyaret etmedi.

Kyodo ajansına göre, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun Aralık 2013'teki tapınağı ziyareti sonrası, Japonya'da şimdiye kadar görevdeki bir başbakan tapınağa uğramadı.

Yıldönümü kapsamında, Çevre Bakanı Koizumi Şinciro, Eğitim Bakanı Hagiuda Koiçi ve Uzay Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı İnoue Şinci, Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Ekonomik ve Mali Politikalar Bakanı Nişimura Yasutoşi de tapınağa gitmişti.

Bölgesel tepkiler

Başbakanın bağışı ile bakanların resmi ziyaretleri, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Tokyo hükümetine yönelik tepkisinde, Yasukuni tapınağını "Japon militarizminin sembolü" olarak niteledi.

Hua, "Bazı Japon siyasetçilerinin Yasukuni bağlamındaki hareketleri tarihi adaleti küçük düşürüyor ve Çin dahil mağdur Asya toplumlarının duygularını incitiyor." dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise "derin hayal kırıklığı" olarak nitelendirdiği ziyaret sonrası, Japon siyasetçilere "tarihi alçak gönüllükle düşünün" çağrısı yaptı.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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