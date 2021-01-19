Japonya Başbakanı Suga'dan "Kovid-19" ve "Olimpiyat" taahhüdü
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Japonya Başbakanı Suga'dan "Kovid-19" ve "Olimpiyat" taahhüdü

19.01.2021 06:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 06:56
Japonya Başbakanı Suga'dan

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede Kovid-19'un en yakın zamanda kontrol altına alınacağı, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik kararlılığın sürdürülmesi taahhüdü verdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkede Kovid-19'un en yakın zamanda kontrol altına alınacağı, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının düzenlenmesine yönelik kararlılığın sürdürülmesi taahhüdü verdi.

Olağan parlamento açılışında yaptığı konuşmada Başbakan Suga, ekonomiden olimpiyatlara, dış politikadan salgın önlemlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Suga, halkın ihtiyaç dışında evlerinde kalmaları ve restoranların erken kapanmasını kapsayan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının başkent Tokyo dahil ülke genelindeki 11 eyalette sürdüğünü anımsattı.

"Virüse karşı mücadelede halkın yardımıyla ön safta yer alacağım." diyen Suga, şubatın sonuna kadar Kovid-19 aşılarının güvenliği ve etkisinin kanıtlanacağını belirterek, kendisinin de aşı olarak halk arasındaki şüpheleri gidereceğini belirtti.

OHAL uygulanan bölgelerdeki Kovid-19 önlemlerine riayet etmeyen kişi ve işletmelere ceza verilmesini öngören yasa revizyonunun parlamentoya getirileceğini kaydeden Suga, iş ve geçim kaynaklarını koruma sözü verdi.

Kovid-19'a karşı ülke ekonomisinin düze çıkarılması için "siyasi sorumluluğunu" yerine getireceğini aktaran Suga, yeni dönemde güneş enerjisi gibi çevre dostu teknolojilere yöneleceğini, 2050'ye dek "net 0 karbon hedefinin" yakalanacağını, idari reformlara yönelik eylüle doğru dijitalleşme ajansının kurulacağını söyledi.

Temmuz ayına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na yönelik kararlılığını yineleyen Suga, turnuvanın 2011'deki deprem ve tsunami afeti sonrası Japonya'nın kalkındığının göstergesi olacağına işaret ederek, "Ayrıca oyunlar, insanlığın Kovid-19'u yendiğinin de kanıtı olacaktır." diye konuştu.

Dış politikada ülkesinin "çok taraflılığı" savunduğunu vurgulayan Suga, ABD ile mevcut ittifakın hem Japonya'nın güvenlik ve diplomasisinin hem de Hint-Pasifik barışının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Güney Kore, Çin ve Rusya ile ilişkilerde ilerleme kat etmek istediğine dikkati çeken Suga, Kuzey Kore tarafından "alıkonulmuş Japonlar" konusunu çözmek üzere Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "ön şartsız" görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Partisi lideri Edano Yukio ise düzenlediği basın toplantısında, Suga'nın konuşmasına değinerek, "(Kovid-19) Bu yüz yılda gelen bir kriz ve Başbakanın konuşmasından aciliyet duygusu hissetmedim." dedi.

Demokratik Halk Partisi lideri Tamaki Yuiçiro da "Olimpiyatların düzenlenmemesi halinde B planı nedir, bunun üzerine düşünmeye başlamalıyız." ifadesini kullandı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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