Japonya Başbakanı Suga'dan "güvenli ve esenlikli olimpiyatlar" vurgusu
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Japonya Başbakanı Suga'dan "güvenli ve esenlikli olimpiyatlar" vurgusu

Japonya Başbakanı Suga'dan 'güvenli ve esenlikli olimpiyatlar' vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci kabul edilmeyeceği açıklanan Tokyo Olimpiyatlarının "güvenli ve esenlikli şekilde" düzenleneceği sözü verdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci kabul edilmeyeceği açıklanan Tokyo Olimpiyatlarının "güvenli ve esenlikli şekilde" düzenleneceği sözü verdi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, yurt içinden de seyirci alınmayacağı dün gece duyurulan uluslararası turnuvaya yönelik değerlendirmede bulundu.

Suga, "Oyunları güvenli şekilde düzenlemek hükümetin sorumluluğundadır. Sınır kontrolleri dahil turnuvanın selameti ve güvenliği için tüm çabayı harcayacağız." dedi.

Dün düzenlediği basın toplantısında Suga, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları nedeniyle başkent Tokyo'da 12 Temmuz-22 Ağustos'ta olağanüstü hal uygulanacağını açıklamıştı.

Açıklama sonrası turnuvanın düzenleyici tarafları Organizasyon Komitesi, Tokyo Valiliği, Japonya hükümeti ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temsilcileri ortak toplantıda bir araya gelmişti.

Toplantı sonrası Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, Tokyo Oyunlarına Kovid-19 salgını nedeniyle yurt içinden de seyirci kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Komite, turnuvaya yurt dışından seyirci alınmayacağını 20 Mart'ta duyurmuştu.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 814 bin 533'e, ölü sayısı 14 bin 933'e yükseldi. Vaka sayıları Tokyo'da 179 bin 252'ye çıktı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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