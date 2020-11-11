Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye "yapıcı iş birliği" çağrısı
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Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye "yapıcı iş birliği" çağrısı

11.11.2020 06:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 06:58
Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Güney Kore ile yapıcı iş birliği anlayışına geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Güney Kore ile yapıcı iş birliği anlayışına geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Suga, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Park Jie Won'u kabul etti.

Kyodo ajansına göre yaklaşık 25 dakika süren kabulde Suga, Güney Kore-Japonya ilişkilerinin son birkaç yılda oldukça yara aldığına dikkati çekti.

Karşılıklı ilişkilerde yapıcı iş birliğine dönülmesi gerektiğini belirten Suga, Seul hükümetine ilk adımı atma çağrısında bulundu.

Suga, Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ABD-Güney Kore-Japonya yakın iş birliğinin önemine vurgu yaparak Kuzey Kore tarafından "alıkonulmuş Japon vatandaşları" konusunda Güney Kore'den destek beklediklerini ifade etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Direktör Park, "İkili ilişkileri normalleştirme adına Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in niyetini aktardım, liderler diyaloğu sürdürürse bu işe yarayacak." dedi.

Güney Kore'de bir mahkemenin, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı kontrol altında tutan Japonya'nın zorla çalıştırdığı işçilere tazminat ödemesi kararının ardından Tokyo-Seul ilişkileri yara aldı.

Japonya bu kararın, tazminat konusunun "tamamen ve nihai" çözülmesi anlayışıyla Güney Kore'ye yapılan finansal yardımı kapsayan 1965 ikili anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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