Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19 odaklı olimpiyat eleştirilerine son nokta
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Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19 odaklı olimpiyat eleştirilerine son nokta

Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19 odaklı olimpiyat eleştirilerine son nokta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, halkın sağlığının Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'ndan önemli olduğunu belirterek, "İnsanların sağlığını ve hayatını korumak benim görevim. Önceliği olimpiyat oyunlarına vermeyeceğim" dedi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, halkın sağlığının Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'ndan önemli olduğunu belirterek, "İnsanların sağlığını ve hayatını korumak benim görevim. Önceliği olimpiyat oyunlarına vermeyeceğim" dedi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na günler kala dev organizasyonun iptali talebiyle dile getirilen eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu. Meclis komite oturumunda konuşan Suga, oyunların sporcu ve yetkililere virüs bulaşmasını önleyecek kapsamlı önlemler çerçevesinde gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Buna rağmen Japon halkının hayatının Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'ndan önce geldiğini vurgulayan Suga, "İnsanların sağlığını ve hayatını korumak benim görevim. Önceliği olimpiyat oyunlarına vermeyeceğim" diyerek, halk sağlığının yeterince önemsenmediğine yönelik eleştirilere son noktayı koydu. Daha önce de dile getirdiği "Tokyo Olimpiyatları'nın insanlığın korona virüs karşısındaki zaferinin bir kanıtı olacağı" şeklindeki görüşünü yineleyen Suga, "Görüşüm değişmedi" ifadelerini kullandı.

Salgın engeline takıldı

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Risk endişesi eleştirileri beraberinde getirdi

Covid-19 salgını nedeniyle sınırlarını yabancı uyruklu ziyaretçilere kapatan Japonya'nın dev organizasyona deniz aşırı izleyici kabul etmeyeceği açıklansa da, ülkeye gelecek binlerce yabancı sporcu ve teknik personelin yeni virüs mutasyonlarının oluşumuna zemin hazırlayabileceği endişesi dile getirilmişti.

Olimpiyatların 10 eyalette uygulanan OHAL'e rağmen yapılacağının açıklanması kaygıya neden olmuş, Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise oyunların salgın tedbirleri çevresinde güvenle hayata geçirileceğini vurgulamıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 750 bin 98'e yükselmiş, ölü sayısı da 13 bin 174'e ulaşmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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