Japonya Başbakanı Suga'dan Çin Dışişleri Bakanı'na tartışmalı Senkaku Adalarına yönelik endişe mesajı
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Japonya Başbakanı Suga'dan Çin Dışişleri Bakanı'na tartışmalı Senkaku Adalarına yönelik endişe mesajı

26.11.2020 02:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 02:24
Japonya Başbakanı Suga'dan Çin Dışişleri Bakanı'na tartışmalı Senkaku Adalarına yönelik endişe mesajı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları üzerinde, Tokyo hükümetinin duruşuna yönelik Çin'in "sarsıcı girişimlerine" karşı endişelerini bildirdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları üzerinde, Tokyo hükümetinin duruşuna yönelik Çin'in "sarsıcı girişimlerine" karşı endişelerini bildirdi.

Suga, Tokyo'ya resmi ziyaret düzenleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Başbakanlık Ofisinde (Kantei) kabul etti.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Suga, komşu iki ülke arasında istikrarlı ilişkiler sürdürülmesinin, bölgenin çıkarına olacağını vurguladı.

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Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları üzerinde Çin'in "Tokyo hükümetinin pozisyonunu zayıflatıcı teşebbüslerine" karşı kaygılarını dile getiren Suga, bölgesel denizcilik anlaşmazlıklarına yönelik Pekin yönetimine "olumlu hareket" etmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan Suga, hazirandaki tartışmalı yasa tasarı sonrası aylardır hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son duruma yönelik kaygılarını iletti.

Suga, 2011'de meydana gelen ve Fukushima Nükleer Santrali'nde sızıntıya neden olan 9 şiddetindeki "Büyük Doğu Japonya Depremi" sonrası Japon gıda ürünlerine getirilen ithalat sınırlamalarının hafifletilmesi ve 1970-1980'lerde Kuzey Kore tarafından "alıkonulduğu kaydedilen Japon vatandaşlarının" iadesi konularında da destek talep etti.

"Çin-Japonya ilişkilerinin ilerlemesine tesir etmemesi için çalışacağız"

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanı Wang da Tokyo-Pekin ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Doğu Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığın "bu şekilde sürdürülmemesi gerektiğini" ifade eden Wang, "İki taraf da sakin olmalı ve gereğine uygun şekilde sorunla ilgilenmeli. Çin-Japonya ilişkilerinin ilerlemesine tesir etmemesi için çalışacağız." dedi.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına yönelik destek mesajı veren Wang, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve ekonominin canlandırılmasında iş birliğinin önemine dikkati çeken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mesajını ilettiğini de aktardı.

Tokyo ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai Toşihiro ile de görüşen Bakan Wang'ın, Japonya'nın ardından Güney Kore'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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