Japonya Başbakanı Suga'dan ABD Başkanı seçilen Biden'a tebrik mesajı
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Japonya Başbakanı Suga'dan ABD Başkanı seçilen Biden'a tebrik mesajı

08.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 08.11.2020 09:17
Japonya Başbakanı Suga'dan ABD Başkanı seçilen Biden'a tebrik mesajı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden olurken, dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni ABD Başkanı Joe Biden ve Başbakan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Suga, "Japonya-ABD ittifakını daha da güçlendirmek ve Hint-Pasifik bölgesi ve ötesinde barış, özgürlük ve refahı sağlamak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Biden ve Harris'e tebriklerini Twitter üzerinden ileten Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi de, "Japonya-ABD ilişkilerini daha da geliştirmek ve dünyanın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek adına yeni yönetimle işbirliği içinde çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

İkili ilişkilerde yoğun gündem

İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan güvenlik anlaşması uyarınca dış tehditlere karşı yaklaşık 55 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Japonya, ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olarak biliniyor. ABD'nin yeni yönetimine dair gelişmeler ortak dış politika hedefleri nedeniyle Japonya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Göreve geldiğinde ABD ittifakının Japonya dış politikasının odağında olmayı sürdüreceğini söyleyen Suga'nın, yeni ABD yönetimi ile Japonya'da konuşlu ABD askerleri için maliyet paylaşımı ve Japonya ile ticaret açığından şikayetçi olan eski Başkan Donald Trump tarafından başlatılan ticaret müzakereleri gibi konuları ele alması bekleniyor. Biden'in Kuzey Kore ve Çin ilişkilerinde izleyeceği politikalar da Japonya kamuoyunun merakla takip ettiği konuların başında geliyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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