Japonya Başbakanı Suga, artan Kovid-19 vakaları ile Tokyo Olimpiyatları arasında "bağ" olmadığını söyledi
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Japonya Başbakanı Suga, artan Kovid-19 vakaları ile Tokyo Olimpiyatları arasında "bağ" olmadığını söyledi

Japonya Başbakanı Suga, artan Kovid-19 vakaları ile Tokyo Olimpiyatları arasında 'bağ' olmadığını söyledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ile ülkesinde artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları arasında "bir bağ" olduğu iddialarını reddetti.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları ile ülkesinde artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları arasında "bir bağ" olduğu iddialarını reddetti.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, 23 Temmuz'da açılış yapılan Tokyo Oyunları sonrası son günlerde görülen rekor düzeyde vaka artışları arasında "bağ görmediğini" söyledi.

Suga, "Salgının yabancı kişilerden yayılmasını durdurmak için insan trafiğini azaltan ve daha sıkı sınır kontrollerini kapsayan virüs önleyici tedbirler uyguluyoruz. Bence bir bağ yok." dedi.

Japonya'da salgının başından beri en yüksek vaka sayısı dün saptandı. Ülke genelinde virüs vakaları ilk kez bir günde 10 binden fazla artış gösterdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 904 bin 36'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 188'e yükseldi. Yoğun bakım servislerinde 539 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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