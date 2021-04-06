Japonya Başbakanı Suga, ABD ziyareti öncesi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya Başbakanı Suga, ABD ziyareti öncesi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Başbakanı Suga, ABD ziyareti öncesi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, gelecek haftaki ABD ziyareti öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu vuruldu.

Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, gelecek haftaki ABD ziyareti öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu vuruldu.

Başbakan Suga'ya, 16 Mart'ta ilk dozu yapılan başkent Tokyo'nun Şincuku bölgesindeki Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezinde aşının ikinci dozu uygulandı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Suga'nın aşıyla ilgili sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.

Suga'nın 16 Nisan'daki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Tufan Caner Erkin İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Japonya Başbakanı Suga, ABD ziyareti öncesi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 08:00:55. #1.15#
title