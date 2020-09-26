Japonya Başbakanı Suga: "2021 yazında Tokyo Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya kararlıyız"
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Japonya Başbakanı Suga: "2021 yazında Tokyo Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya kararlıyız"

26.09.2020 01:45 | Son Güncelleme: 26.09.2020 01:48
Japonya Başbakanı Suga:

BİRLEŞMİŞ Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Japonya, önümüzdeki yaz insanlığın salgını yendiğinin kanıtı olarak Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapmaya kararlı." dedi.

BİRLEŞMİŞ Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Japonya, önümüzdeki yaz insanlığın salgını yendiğinin kanıtı olarak Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapmaya kararlı." dedi.

Suga, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yaz yapılması planlanan ancak mart ayında ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının güvenli bir şekilde yapılması için her türlü çabayı göstereceğini belirten Suga, "Japonya, önümüzdeki yaz insanlığın salgını yendiğinin kanıtı olarak Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapmaya kararlı." diye konuştu.

Gelişmekte olan ülkelere kredi teklifi

Suga, Japonya'nın ayrıca salgınla mücadele kapsamında gelişmekte olan ülkelere iki yıl boyunca 4,5 milyar dolara kadar kredi verebileceğini ifade etti.

"Kuzey Kore lideri Kim ile koşulsuz görüşmeye hazırım"

Kuzey Kore ile ilgili değerlendirmede de bulunan Suga, Japonya'nın Pyongyang ile ilişkileri normalleştirmek istediği ve nükleer silah ve füzeden tutuklular konusuna kadar bütün sorunları Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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