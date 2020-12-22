Japonya Başbakanı Suga 2021'de "erken seçim çağrısı" iddialarını reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Japonya Başbakanı Suga 2021'de "erken seçim çağrısı" iddialarını reddetti

22.12.2020 07:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 07:28
Japonya Başbakanı Suga 2021'de

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Ocak'taki olağan oturumda parlamentoyu feshederek erken seçime gitmeyi planlamadığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Ocak'taki olağan oturumda parlamentoyu feshederek erken seçime gitmeyi planlamadığını açıkladı.

Ulusal TBS televizyonuna bant yayınla katılan Başbakan Suga, Kasım başından beri anketlerde düşüş eğilimini koruyan kamuoyu desteği ve erken seçim iddialarına değindi.

Gelecek ay olağan oturumda parlamentonun feshedilerek erken seçim çağrısı yapılacağı iddialarına ilişkin konuşan Suga, 2021'de ülkesinde erken seçimin planlanmadığını söyledi.

Suga, "En öncelikli mesele koronavirüsün yayılmasını önlemek. Bunu başarmadan başka işlerle uğraşılmamalı. Her zaman çalışmak arzusunda olduğumuzu söylemişimdir." dedi.

Halkın desteğinin artması için salgın ile mücadelede başarıya ulaşılması gerektiğini belirten Suga, "Yetki süremde bunu gerçekleştirmek amacıyla tüm çabaların başında olacağım." dedi.

Ülke geneli artış gösteren Kovid-19 vakalarına rağmen Suga, halefi Abe Şinzo'nun Nisan-Mayıs döneminde ilan ettiği olağanüstü hal uygulamasının tekrarlanmasına ihtiyaç olmadığını belirtti.

2021'in ilk yarısında Kovid-19 aşılarının tüm vatandaşlara yetecek seviyede tedarik edilmesinin hedeflendiğini anımsatan Suga, ekonominin canlandırılması ve salgınla mücadele arasında denge gözetilmesi çağrısı yaptı.

Kamuoyu desteği düşüyor

Sağlık gerekçesiyle Ağustos sonu görevinden istifa eden Abe Şinzo'nun yerine Suga, iktidardaki Liberal Demokrat Parti iç seçimlerinde başbakanlık görevini teslim almıştı.

Kyodo ajansına göre Suga kabinesinin eylüldeki yüzde 66 kamuoyu desteği, ekimde yüzde 60'a düşerken, kasım ayında yüzde 63'e çıksa da Aralık'ın ilk haftasında yüzde 50 seviyesini gördü.

Haziran 2017'den beri ilk kez Japonya'da bir kabinenin kamuoyu desteği oranında, bu ölçüde bir azalma yaşanmış oldu.

Suga'nın, Temsilciler Meclisi milletvekillerinin 4 yıllık görev sürelerinin sona ereceği Ekim 2021 öncesi erken seçim ilan etme fırsatı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Çağdaş Atan Mbaye Diagne Ümit Şamiloğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya Başbakanı Suga 2021'de "erken seçim çağrısı" iddialarını reddetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 07:29:08. #1.15#
title