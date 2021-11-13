Japonya Başbakanı Kişida yıl bitmeden ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun bu yıl bitmeden Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ikili, hafta içinde yeniden başbakan seçilen Kişida Fumio'nun yıl sonuna kadar Biden ile görüşmesi konusunda mutabık kaldı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Washington'da gerçekleşecek zirve bu ay düzenlenebilir.

Telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Bakan Hayaşi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın durumuna değinildiğini bildirdi.

Hayaşi, Senkaku'nun olası silahlı saldırıya uğraması halinde, Japonya-ABD Güvenlik Anlaşması'nın 5. maddesinin o bölgeyi kapsadığının yeniden teyit edildiğini aktardı.

Anlaşmanın 5 maddesi, Japonya'nın kontrolü altındaki bölgelerin saldırıya uğraması halinde, buraları Washington'un savunacağını beyan ediyor.

Bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu gerçekleştirilmesinin önemine değinen Hayaşi ve Blinken, Tayvan Boğazı'nda istikrarın önemini de vurguladı.

Öte yandan, iki diplomat, ABD ile Japonya Dışişleri ve Savunma bakanlarını bir araya getirecek 2+2'li zirvenin erken tarihte gerçekleşmesini hedeflediklerini bildirdi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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