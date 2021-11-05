Japonya Başbakanı Kişida yeni kabineye kadar Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gelecek hafta Meclis oturumunda yeni kabinenin açıklanmasına kadar hem Başbakanlık hem de Dışişleri Bakanlığı görevini yürütecek.

Genel seçimlerde Liberal Demokrat Parti (LDP) ile zafer elde eden Kişida, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'yu LDP Genel Sekreteri olarak atayacağını bildirdi.

Kişida, gelecek hafta Meclis oturumunda yeni kabinenin açıklanmasına kadar hem Başbakanlık hem de Dışişleri Bakanlığı görevini yürütme kararı aldığını söyledi.

Mecliste 465 koltuk bulunurken, çoğunluk 233'le sağlanıyor. LDP'nin 261 koltukla sayısına sahip olması dolayısıyla Kişida'nın gelecek hafta yeniden başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Meclis seçimi sonrası Kişida yeni kabinesini duyuracak.

Kyodo'nun LDP kaynaklarına dayandırdığı habere göre, eski Eğitim Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın yeni kabinede muhtemel Dışişleri Bakanı olarak atanması bekleniyor.

13 dönem parlamenterliğiyle "eski kurt" olarak bilinen ve partinin eski başbakanları Aso-Abe ile "3A'sından biri" olan LDP Genel Sekreteri Amari Akira, seçim bölgesinde kazanamamıştı.

Amari, partide "genel başkanlık"tan sonra en önemli koltuk olarak görülen genel sekreterlikten, ilk kez halihazırda görevdeyken bölgesinde kaybetmesi nedeniyle istifa edeceğini açıklamıştı.

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