Japonya Başbakanı kimdir? Japonya Başbakanı Shinzo Abe neden istifa etti? Japonya Başbakanı Shinzo Abe hayatı ve biyografisi! Ülkesinde en uzun süre ve kesintisiz en uzun süre görev yapan unvanına sahip Japonya Başbakanı Shinzo Abe, görevinden istifa etti. Peki, Japonya Başbakanı Shinzo Abe neden istifa etti? Japonya Başbakanı kimdir? İşte, Japonya Başbakanı Shinzo Abe hayatı ve biyografisi!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı aldı. Ülkesinde en uzun süre ve kesintisiz en uzun süre görev yapan unvanına sahip olan Shinzo Abe hakkında Japonya Başbakanı kimdir? Japonya Başbakanı Shinzo Abe neden istifa etti? Japonya Başbakanı Shinzo Abe hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

JAPONYA BAŞBAKANI KİMDİR?

Shinzo Abe, Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan kişidir. Japonya'nın hükûmeti kapsamında 26 Eylül 2006'da özel bir toplantıyla Japonya'nın Başbakanı olarak seçildi. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon Başbakandır.

JAPONYA BAŞBAKANI SHİNZO ABE NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ülkesinde en uzun süre ve kesintisiz en uzun süre görev yapan unvanına sahip Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı aldı.

JAPONYA BAŞBAKANI SHİNZO ABE HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Doğum tarihi: 21 Eylül 1954

Kaç yaşında: 65yaşında

Nereli:Tokyo, Japonya

Boy: 1,75 m

Parti: Liberal Demokrat Parti

Shinzo Abe

Şinzo Abe, (21 Eylül 1954) Japon siyasetçi. Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan kişidir. Japonya'nın hükûmeti kapsamında 26 Eylül 2006'da özel bir toplantıyla Japonya'nın Başbakanı olarak seçildi. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon Başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nin torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu.

Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

Siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintaro Abe da siyasetçiydi. Annesi Yoko Kişi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.

9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.