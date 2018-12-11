Japonya Başbakanı Abe: "Yeni Anayasa Umudum Sürüyor"

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2020'ye kadar Japonya'nın pasifist anayasasını değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Pazartesi düzenlenen bir ekstra meclis oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi. Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) anayasa değişikliği önerisini sunamadığı oturumun ardından yaptığı açıklamada Abe, "2020'de yürürlüğe girecek yeni bir anayasaya dair umudumda bir değişiklik yok" ifadesini kullandı. Mecliste yer alan partilerin desteğinin de önemli olduğunu vurgulayan Abe, "İktidar ve muhalefet partilerinde mümkün olduğu kadar geniş bir konsensüs oluşturulmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Süreç uzayabilir

LDP'nin, yeni anayasa ile ilgili teklifini, Ocak ayı sonunda başlayacak olan 150 günlük olağan meclis oturumlarında sunması beklenirken, yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen üst meclis seçiminin, resmi anayasa değişikliği sürecini geciktireceği ifade ediliyor.

Abe'nin uzun soluklu hedefi

Uzun soluklu hedefi İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasasının yeniden yazılması olan Abe, Mayıs 2017'de savaştan feragat eden 9. Madde'nin yeniden gözden geçirilmesini önererek, kamuoyunda konuyla ilgili tartışmayı başlatmıştı. Bu yıl Mart ayında LDP, Abe'nin önerilerine dayanan bir dizi değişiklik planı hazırlamış, taslakta "9. Maddedeki Öz Savunma Güçlerine" açık bir atıfta bulunulduğu belirtilmişti. Değişikliğin, Japon askerleri güçlerinin anayasallığı konusundaki tartışmayı sona erdirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. - TOKYO