Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde

Japonya'da hükümet, Başbakan Shinzo Abe'nin ABD'de gerçekleştirilmesi planlanan G7 Zirvesine katılması halinde, ülkeye dönüşünde herkes gibi 2 haftalık karantinaya tabi olmasını istemeye hazırlanıyor.

Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde
27.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:00

Japonya'da hükümet, Başbakan Shinzo Abe'nin ABD'de gerçekleştirilmesi planlanan G7 Zirvesine katılması halinde, ülkeye dönüşünde herkes gibi 2 haftalık karantinaya tabi olmasını istemeye hazırlanıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleşmesi gündeme gelen G7 Zirvesinin son olarak önceden planlandığı üzere ABD'de yapılacağı yönündeki açıklamalar, Japonya'da uygulanan korona virüs tedbirlerini gündeme getirdi. Japonya basınında yer alan haberlere göre, hükümetin zirveye katılma ihtimali bulunan Başbakan Abe'den ülkeye dönüşünde kendisini 2 haftalık karantinaya almasını istemeye hazırlandığı belirtildi.

Korona virüs ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere zirveye katılmak istediği bilinen Abe'nin her vatandaş gibi normal prosedürlere tabi olması yönünde çağrılar olduğu ifade edilirken, ABD'den Japonya'ya gelen herkesten 2 hafta süreyle kendilerini karantina altına almalarının istendiği hatırlatıldı. Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde ise Abe'nin Başbakanlık yanındaki resmi konutunda karantinaya alınarak çalışmalarını oradan yürütmesi bekleniyor.

Beyaz Saray açıklamıştı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveyi ülkede gerçekleştirmek istediği vurgulanmış, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Haziran ayı sonuna doğru ABD'de G7 Zirvesi düzenlenmesinin, korona virüs salgını yüzünden durdurulan faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda harika bir örnek oluşturacağını belirtmişti. Hedeflerinin zirveyi Beyaz Saray'da düzenlemek olduğunu ve katılacak liderlerin güvenliğini sağlayacaklarını kaydeden McEnany, "Bunun olmasını istiyoruz, olacağını düşünüyoruz ve şimdiye dek yabancı liderler de bu fikre katılıyor" ifadelerini kullanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Haber
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Japonya Başbakanı Abe'ye karantina gündemde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 11:17:54. #1.15#
title