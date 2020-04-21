Japonya Başbakanı Abe, yakın teması azaltmak için halktan işbirliği istedi
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Shinzo Abe, Japonya, Tokyo, Güncel

Japonya Başbakanı Abe, yakın teması azaltmak için halktan işbirliği istedi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe korona virüsünün yayılmasını önleme çabaları kapsamında başkalarıyla yakın temastan kaçınmak için halktan daha fazla işbirliği istedi.

21.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:25
Japonya Başbakanı Abe, yakın teması azaltmak için halktan işbirliği istedi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe korona virüsünün yayılmasını önleme çabaları kapsamında başkalarıyla yakın temastan kaçınmak için halktan daha fazla işbirliği istedi.

Dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edilen Japonya'da, Başbakan Shinzo Abe süreç ve alınan tedbirler ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Hükümet tarafından yapılan evde kalma çağrılarına kulak verenlere minnettar olduğunu dile getiren Abe, buna rağmen çok sayıda insanın hafta sonu farklı bölgelere seyahat etmek üzere Tokyo'dan ayrıldığını hatırlattı. Nisan sonu ve Mayıs'ın ilk haftasındaki yaklaşmakta olan resmi tatillere atıfta bulunan Abe, bu süreçte virüsün yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Vatandaşlara yaptığı seyahat etmeme çağrısını yineleyen Abe, Japonya sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak ve insanların hayatını korumak adına herkesi elini taşın altına koymaya çağırdı. Abe, daha önce de ifade ettiği kişisel teması yüzde 80 oranında azaltma hedefine ulaşmak için insanlardan daha fazla işbirliği istedi.

EKONOMİ BAKANINDAN TEDBİR SİNYALİ

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura ise, hükümetin ticari işletmelere yönelik yaptığı kepenk kapama çağrısına değindi. Çağrılara kulak asmayan işletmelerin olduğunu belirten Nishimura, söz konusu işletmelere yönelik daha sıkı tedbirler almayı düşündüğünü belirtti. Bazı oyun salonlarının kapalı kalma çağrısına uymadığını ifade eden Nishimura, bunların isimlerini kamuoyuna açıklayabileceklerinin sinyalini verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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