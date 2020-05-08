Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde korona virüs ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde korona virüs ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdikleri açıklandı. Japonya'nın talebi üzerine gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede liderlerin korona virüs başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldıkları öğrenildi. Salgın ile mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı belirtilen Abe ve Trump'ın, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının önemimi de yineledikleri ifade edildi.

Ayrıca liderler, ülkelerindeki ekonomik faaliyetlerin nasıl normale döneceği konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Kuzey Kore de masada

Görüşmede Abe ve Trump, Kuzey Kore konusunu da masaya yatırdı. Liderlerin, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları ve ülkenin nükleer çalışmaları ile füze programı sorunlarının çözümü için yakın işbirliği yapma konusunda da fikir birliğine vardığı öğrenildi.

Abe ve Trump'ın, korona virüs pandemisi nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başarı ile gerçekleştirilmesi için işbirliği yapma konusunda da görüş birliğine vardıkları kaydedildi.

Kritik zamanlama

Japonya'nın talebi üzerine gerçekleştiği belirtilen bugünkü görüşme, ABD'li ilaç firması Gilead Sciences'ın ürettiği Remdesivir adlı ilacın kullanımına dün Japonya'da onay verilmesinin ardından geldi. İki lider son olarak, 25 Mart'ta Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesi hakkında bir telekonferans gerçekleştirmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA