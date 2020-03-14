Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
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Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın olimpiyatlarla ilgili 'erteleme' çıkışının ardından, Japonya Başbakanı Abe'nin ABD lideriyle telefonda görüştüğü açıklandı.

14.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:35
Japonya Başbakanı Abe ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın olimpiyatlarla ilgili 'erteleme' çıkışının ardından, Japonya Başbakanı Abe'nin ABD lideriyle telefonda görüştüğü açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü nedeniyle iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları gündemdeki yerini koruyor. Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Korona riskine işaret ederek etkinlikleri 'erteleme' imasında bulunmasının ardından, Japonya Başbakanı Abe ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğü açıklandı. Abe'nin ABD liderine, ülkesinin olimpiyatları planlandığı şekilde gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını söylediği belirtilirken, Trump'ın ise Japonya'nın şeffaf çabalarını taktir ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Hükumet kaynakları, Trump'ın görüşmede olası bir erteleme seçeneğini anmadığını kaydetti.


DSÖ tavsiyesine uyarız


Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ise olimpiyatların planlandığı gibi 24 Temmuz'da başlaması için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Ancak dün yapılan bir röportajda Bach, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bir iptal tavsiyesinde bulunması halinde WHO'nun tavsiyesine uyacaklarını ifade etti.


Sürpriz bir çıkış yapmıştı


Daha önce olimpiyatları izlemek için Japonya'ya gidebileceğini açıklayan Trump, son olarak 'erteleme' seçeneğini gündeme getirmiş, olimpiyatların salgına rağmen seyircisiz olarak gerçekleştirilmesinin ihtimaller dahilinde olabileceğini işaret etmişti. Trump, "İptal eder ve bir yıl sonra yaparlarsa, bunun olimpiyatları seyircisiz olarak gerçekleştirmekten daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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