Japonya Başbakanı Abe: Tokyo Olimpiyatları bu şartlarda seneye de yapılamaz Japonya Başbakanı Şinzo Abe, dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle bir sene sonraya ertelenen 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın salgın kontrol altına alınmadığı taktirde hiçbir şekilde düzenlenemeyeceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle bir sene sonraya ertelenen 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın, salgın kontrol altına alınmadığı taktirde hiçbir şekilde düzenlenemeyeceğini açıkladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japonya hükümetiyle yaptığı görüşmeler sonrası mart ayında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021 Temmuz'una ertelendiğini duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com