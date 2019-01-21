Japonya Başbakanı Abe, Putin ile Görüşmek Üzere Rusya'ya Gitti

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Pazartesi öğleden sonra Japonya'dan ayrıldı. Moskova'ya hareket etmeden önce gazetecilere verdiği demeçte Abe, Rusya'nın "Kuril Adaları", Japonya'nın ise "Kuzey Bölgeler" olarak adlandırdığı topraklara ilişkin iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizi kastederek, Rusya ile barış antlaşması imzalanması konusundaki müzakerelerin 70 yıldan fazla süredir devam eden bir sorun olduğunu, bunun çözümünün kolay olmadığını söyledi. Abe, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından iki ülke arasında yapılmayan barış anlaşmasının gerçekleşmesi çabalarına yönelik diyaloğu ilerletmek istediklerini ifade etti. Abe ve Putin görüşmesinin Salı günü gerçekleşmesi beklenirken, Abe'nin Moskova'dan sonra Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gideceği öğrenildi.

Davos mesaisi

Japonya Başbakanı Abe'nin, Davos programı çerçevesinde ise dijital çağ için kurallar oluşturma, serbest ticareti teşvik etme, iklim değişikliği ve okyanuslardaki plastik atıklarla başa çıkma gibi küresel konularda Japonya'nın tutumunu aktarması bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İHA