Japonya Başbakanı Abe istifa etti Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Son günlerde hakkındaki sağlık sorunu iddiaları nedeniyle kamuoyunun gündeminde olan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, istifa kararı aldığını duyurdu. Bugün yaklaşık 3 gün önce kamuoyuna duyurulan basın toplantısında konuşan Abe, kararının gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Uzun bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğunu belirten Abe, sağlık sorunları nedeniyle Başbakan olarak Japon halkına hizmet etme yeteneğine olan güvenini yitirdiğini belirtti. Abe, yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacağını ifade etti.

İlk değil

İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 1 yıl sonra istifa eden Abe'nin gençliğinden beri ülseratif kolit adı verilen kronik bir rahatsızlığa sahip olduğu biliniyordu. - TOKYO

Kaynak: İHA