Japonya Başbakanı Abe, İran ziyaretinde konuştu: Orta Doğu'da barış için her türlü desteğe hazırız

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran'a yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelerek, Orta Doğu'da barışın inşa edilmesi için Tahran'ın yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini, Tokyo'nun da her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi.

Tahran'da Ruhani ile beraber yaptıkları basın açıklamasında konuşan Abe, "Artan gerginlikler arasında İran, Orta Doğu'daki istikrarın daha fazla bozulmaması ve kazara çatışmaların yaşanmaması için bölgede barış ve düzeni sağlamak adına yapıcı bir rol oynamalıdır." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle