Japonya Başbakanı Abe: "Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya Başbakanı Abe: "Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip korona virüse karşı umut olabilecek bir ilaç geliştirdiklerini belirterek, "Arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik çalışmaları geliştireceğiz.

Japonya Başbakanı Abe:
21.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:05

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip korona virüse karşı umut olabilecek bir ilaç geliştirdiklerini belirterek, "Arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik çalışmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede ilacı Türkiye'ye de bağışlıyoruz" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı açılış törenine Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans ile katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törene bağlanan Abe, Japonya'da geliştirilen yeni tip korona virüse karşı umut olabilecek bir ilacı Türkiye'ye de bağışlayacaklarını açıkladı. Abe, konuşmasını Türkçe teşekkür ederek sonlandırdı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE MİNNETLERİMİ SUNUYORUM"

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Sayın Erdoğan tarafından Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesinin resmi açılış törenine davet edildim. Bana bundan 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret edip Japon-Türk dostluğunun simgesi olan Marmara açılış törenini hatırlattı. Küresel sorun olan korona virüs sağlını nedeniyle maalesef bugün İstanbul'u ziyaretim mümkün olmadı fakat böylece Japonya'dan video aracılığıyla Türkiye'de düzenlen törene katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ne kadar uzakta olsa benim kalbim Erdoğan ve sevgili Türk halkı ile beraberdir. Öncelikle bu açılış vesilesiyle bu hayırlı girişimde emeği geçen herkese minnetlerimi sunuyorum. Bugün itibarıyla resmi olarak açılan hastane, bizim Japon firmamız ile Türk firması kamu özel sektör ortaklığı ile inşa ettiği son teknoloji ile donanmış, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biridir. Bu hastanenin aslında Haziran ayında faaliyete geçmesi öngörülürken, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın talimatıyla korona virüs salgını ile mücadelede istifade edilmek üzere öngörülenden erken açılmasına karar verildiğini biliyorum" dedi.

"SAKURA İSMİNİ BULUNDURAN BU HASTANENİN SAĞLIK VE ESENLİK GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Hastanenin korona virüsle mücadeleye katkı sunacağını belirten Abe, "Böylece bir Japon firmasının Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelesine katkıda bulunmuş olmasını büyük sevinçle karşılıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak adlandırmıştı. Sağlık ve enerjiyi çağrıştıran çam ile Japonya sembolü olan kiraz çiçeği sakura ismini bulunduran bu hastanenin İstanbul halkına sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Günümüzde tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele etmekte. Bu zor günlerde Türk hükümeti ve halkının tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi tıbbi çalışmalar başta olmak üzere çeşitli tedbirlerle seferber olmalarına gönülden saygı duyuyorum. Alınan tedbirlerin neticesi olarak Türkiye'de vaka sayısının oldukça azaldığı, vefat oranının düşük tutulmasından dolayı 4 Mayıs'ta normalleşme planının açıklandığını biliyorum. Yeni tip korona salgını ile mücadele etmek için uluslararası işbirliği çok önemli. Bizim öncelikle yapmamız gereken işbirliği, yeni bir ilaç ve aşının geliştirilmesi, bu ilaç ve aşıya adil şekilde ulaşımın sağlanması, gelişmekte olan ülkelere yardım elinin uzatılmasıdır" diye konuştu.

"İLACI TÜRKİYE'YE DE BAĞIŞLIYORUZ"

Geliştirdikleri ilacı Türkiye'ye de bağışlayacaklarını ifade eden Abe, "Japonya'da geliştirilen ve korona virüs tedavisi için bir umut olabileceği düşünülen ilaçtan bahsedersem insani bakımdan biz bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik çalışmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede ilacı Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen uluslararası örgütlerle işbirliği yaparak sağlık ve tıbbi alanda çalışanlara teknik destek ve malzeme bağışı sağlayacağız. Kendi ülkelerinde korona virüsle mücadele edilerek birçok ülkeye yardım eli uzatan Türkiye'ye saygı duyuyorum. Japonya da korona virüsten etkilenen gelişmekte olan ülkelere yardım için tıbbi gibi çeşitli yöntemlerle destek vermeye hazırdır. Çeşitli alanlarda Türkiye ile de işbirliği yapmak isteriz. Bundan sonra bir süre her iki ülke için korona virüs mücadelesi en önemli mesele olacaktır. Durum sakinleşince ikili ilişkilerimizi güçlendirme birlikte çalışacağız" dedi.

Abe, "İçinden bulunduğumuz 2020 yılı Japonya ile Türkiye arasında dostluğun temelinde yatan Ertuğrul faciasının 130. yıl dönümüdür. Düzenlenmesi planlanan anma töreni maalesef korona virüs nedeniyle ertelenmiş durumdadır. Ertuğrul faciası bizim dostluğumuz kaynağıdır. Anma töreninin kriz sona erdikten sonra gerçekleşmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Japonya Başbakanı Abe: "Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:05:32. #1.15#
title