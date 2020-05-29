Japonya Başbakanı Abe G20 ülkelerine seslendi Japonya Başbakanı Shinzo Abe, G20 ülkelerinin korona virüs pandemisi sonrası küresel ekonomik toparlanmada öncü rol oynaması gerektiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, G20 ülkelerinin korona virüs pandemisi sonrası küresel ekonomik toparlanmada öncü rol oynaması gerektiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Covid-19 pandemisinin ardından küresel ekonominin toparlanması konusundaki çabalarda G20 ülkelerinin öncü rol oynaması gerektiğini söyledi. Dün internet ortamında gerçekleştirilen bir Birleşmiş Milletler (BM) konferansına video mesaj yoluyla katılan Abe, en zayıf olanlar da dahil kimseyi arkada bırakmayan 'herkes için insan güvenliği' esasına dayalı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ifade etti. İlaç ve aşı geliştirme çalışmaları kadar onlara adil erişimi sağlamanın da hayati önemde olduğunun altını çizen Abe, Covid-19 sonrası dünya için özellikle krizden etkilenen gelişmekte olan ülkelerde ekonomilerin toparlanmasına yardımcı olacak önlemlerin dikkatle alınması gerektiğini belirtti.

"ZAFERİN KANITI OLACAK"

Abe konuşmasında salgın nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na da atıfta bulundu. Ülkesinin organizasyonu insanlığın Covid-19 karşısında kazandığı zaferin kanıtı olarak eksiksiz bir şekilde gerçekleştirme konusundaki kararlılığını yineleyen Abe, Japonya'nın korona virüs ile mücadeleyi uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde ileriye taşıyacağını da sözlerine ekledi.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA