Japonya Başbakanı Abe'den Ülkesinin Savunma Kapasitesini Geliştirme Sözü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin savunma yeteneklerini artırma sözü verdi.



Kyodo ajansının haberine göre, Abe, bu ayın başında yeniden başbakan seçilmesinin ardından parlamentoda (Diet) yaptığı ilk konuşmasında, Kuzey Kore'ye yönelik baskının artırılması dahil "saldırgan" bir diplomasi izleyeceğini belirtti.



Kuzey Kore'yi Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kaldığı en ciddi güvenlik sorunu olarak niteleyen Abe, "Halkın hayatını ve barışını korumak için füze savunma yetenekleri dahil Japonya'nın savunma gücünü artıracağız." diye konuştu.



Uluslararası topluma politikalarını değiştirmeye ikna etmek için Kuzey Kore'ye baskıyı artırmaları çağrısında bulunana Abe, Pyongyang yönetiminin "artan provokasyonlarına" karşılık vermek için somut eylem sözü verdi.



Abe, en kısa sürede Çin Başbakanı Li Keqiang ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'in katılacağı üçlü zirve düzenleyerek Pekin ve Seul ile iş birliğini geliştirmek istediğini dile getirdi.



Japonya'da yaşlanan nüfus ve doğum oranlarının düşmesi sorununu çözme konusundaki kararlığını ifade eden Abe, 2020 mali yılına kadar düşük gelirli ailelerinin çocuklarına ücretsiz okul öncesi eğitim imkanı sağlama vaadinde bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya seyahatine de değinen Abe, ziyaretin "Japonya-ABD ittifakının sağlam bağını dünyaya gösterdiğini" söyledi.



Japonya'da 22 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi olan Liberal Demokratik Parti lideri Şinzo Abe, 1 Kasım'da yeniden başbakanlığa seçilmişti.