Japonya Başbakanı Abe'den 'pandemi' değerlendirmesi
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Dünya Sağlık Örgütü, Shinzo Abe, Japonya, Güncel

Japonya Başbakanı Abe'den 'pandemi' değerlendirmesi

DSÖ'nün Korona virüsü salgınını 'pandemi' ilan etmesinin ardından konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe ülkesinin virüsle savaşmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

12.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:32
Japonya Başbakanı Abe'den 'pandemi' değerlendirmesi

DSÖ'nün Korona virüsü salgınını 'pandemi' ilan etmesinin ardından konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe ülkesinin virüsle savaşmak için elinden geleni yapacağını belirtti.


Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) korona virüsü salgınını pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirmesinin ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe'den konuya ilişkin açıklamalar geldi. "Dünya Sağlık Örgütü kararını enfeksiyonun küresel olarak yayılmaya devam ettiği gerçeğine dayanarak verdi" ifadelerini kullanan Abe, "Japonya uluslararası toplumla her zamankinden daha fazla işbirliği yaparak, sorunun çözümüne dair alınacak önlemleri artıracak" dedi. Ülkesinin virüsle savaşmak için elinden geleni yapacağını belirten Japon Başbakan, gerektiğinde en hızlı şekilde adım atabilmek için tetikte kalacaklarını ifade etti.


Japonya'da ölü sayısı artıyor


Bugün itibariyle Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 23'e çıktığı açıklanmış, ülkede şimdiye dek bin 330 kişinin Korona Virüsü'ne yakalandığı belirtilmişti. DSÖ ise, dünya genelinde etkisini artıran virüs nedeniyle, salgının pandemi olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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