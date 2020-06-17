Japonya Başbakanı Abe'den Kore yorumu
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Japonya Başbakanı Abe'den Kore yorumu

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliğin daha fazla artmamasını umduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Abe'den Kore yorumu
17.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:22

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliğin daha fazla artmamasını umduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin sınır şehri Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurmasının ardından bölgede doruğa ulaşan gerilimle ilgili değerlendirmede bulundu. "Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerde gerginliğin daha da artmamasını umuyoruz" diyen Abe, istihbarat analizi ve konunun değerlendirilmesinde Güney Kore ve ABD ile sıkı işbirliği içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

Tansiyon yeniden yükseldi

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye balonlara broşür gönderilmesi üzerine yükselen tansiyonun ardından Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, "Güney Koreli yetkililer bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" ifadesini kullanmıştı. Pyongyang son olarak Güney Kore ile iletişim için kurulan irtibat bürosunu havaya uçurmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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