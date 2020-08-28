Japonya Başbakanı Abe'den istifa kararı
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Japonya Başbakanı Abe'den istifa kararı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Abe'den istifa kararı
28.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:44

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı aldığını açıkladı. Abe, görev süresi boyunca kontrol altında tutabildiği ülseratif kolit rahatsızlığının Temmuz ayından bu yana yeniden kötüleşmeye başladığını ifade etti.

Son günlerde sağlık sorunlarına dair iddialarla gündeme gelen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün erken saatlerde Japonya ve dünya kamuoyuna bomba gibi düşen istifa iddiasını doğruladı. Sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden ayrılma kararı aldığını belirten Abe, uzun yıllardır mücadele ettiği hastalığı ülseratif koliti görev süresi boyunca yaklaşık sekiz yıl süresince kontrol altında tutabildiğini, ancak Temmuz ortasından itibaren yorgunluk hissetmeye başladığını ifade etti. Bu ayın başlarında hastalığının yeniden kötüleştiğini ifade eden Abe, 2007'de başbakanken ilk istifasına yol açan sağlık probleminin uzun bir tedavi süreci gerektirmesi nedeniyle istifa edeceğini belirtti.

"Artık sorumluluklarımı layıkıyla yerine getirecek durumda olmadığım için başbakanlık görevinde kalmamaya karar verdim" diyen Abe, yerine kimin geçeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Abe buna rağmen yeni başbakan seçilinceye dek görevini sürdüreceğini kaydetti.

Görev rekoru kırmıştı

Geçtiğimiz pazartesi Japonya'nın kesintisiz en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Abe'nin, aynı gün Tokyo'daki bir hastaneyi ziyaret etmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, ziyaretin önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir ziyaret olduğu açıklanmıştı. Son zamanlarda kameraların karşısına sık çıkmayan Abe'nin sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar ülkeyi yönetmeye devam edip edemeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişti.

2006'da görevi devraldı

İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012'de göreve geri dönmesinden bu yana ekonomi ve çalışma tarzı reformları üzerine çalışmıştı. Abe, çocuk bakımı konusunda devlet desteğini teşvik etmek için de çaba harcamıştı. Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası pasifist Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ülkeye dönüşü için yürüttüğü çalışmalarla da gündeme gelmişti.

Hedef tahtasına kondu

Abe, çeşitli yolsuzluk iddiaları ile de kamuoyunun dikkatini çekmişti. Japonya'da devlete ait bir arazinin Başbakan Şinzo Abe'nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, ayrıca yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi taraftarlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirilmişti.

Sağlık sorunu iddiaları

Japon ekonomisini canlandırma ile deflasyonu önlemeyi amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen bir dizi politikayla şimdiye dek taraftarlarının beğenisini kazanan Abe, son olarak ise Covid-19 salgınında yeteri kadar sorumluluk almamakla eleştirilmişti. Salgın süresince zaman zaman gözlerden uzak kalmayı tercih eden Abe'nin bu seçimi sağlık sorunları yaşadığı ve başbakanlık görevlerini yürütmekte zorlandığı iddialarını güçlendirmişti.

Erken veda

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanı olarak görev süresi Eylül 2021'de sona ermesi beklenen Abe'nin, 1 yıl daha görevde kalması bekleniyordu. Bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlık sorunu iddialarını yalanlayarak "göreve devam" açıklaması yapacağı tahmin edilen Abe'nin son kararı Japonya kamuoyunda sürpriz olarak karşılandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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