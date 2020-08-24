Japonya Başbakanı Abe'den görev süresi rekoru
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Japonya Başbakanı Abe'den görev süresi rekoru

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2 bin 799 günlük kesintisiz görev süresine ulaşarak ülkede aralıksız en uzun süre görevde kalan başbakan oldu.

Japonya Başbakanı Abe'den görev süresi rekoru
24.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:55

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2 bin 799 günlük kesintisiz görev süresine ulaşarak ülkede aralıksız en uzun süre görevde kalan başbakan oldu.

Geçtiğimiz yıl koltukta geçirdiği 2 bin 887 günlük toplam görev süresi ile Japonya'nın toplamda en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını elde eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün itibariyle yeni bir rekora imza attı. Eski Japonya Başbakanı Eisaku Sato'nun 2 bin 798 günlük kesintisiz başbakanlık rekorunu da geride bırakan Abe, 2 bin 799 gün ile ülkenin aralıksız en uzun süre görev yapan başbakanı oldu. Abe'nin toplam hizmet süresi ise, 2006'da kurduğu ilk kabineyle görev yaptığı 1 yıllık zaman dilimi de dahil edildiğinde 3 bin 165 güne ulaştı.

2006'da göreve geldi

İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etti. Aralık 2012'de göreve geri dönmesinden bu yana ekonomi ve çalışma tarzı reformları üzerine çalışan Abe, çocuk bakımı konusunda devlet desteğini teşvik etmek için de çaba harcadı. Görev süresi boyunca askeri harcamaları artıran ve 2. Dünya Savaşı sonrası pasifist Japonya anayasasını değiştirme hedefinden vazgeçmeyen Abe, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ülkeye dönüşü için yürüttüğü çalışmalarla da gündeme geldi.

Eleştiri oklarının hedefi oldu

Abe, çeşitli yolsuzluk iddiaları ile de kamuoyunun dikkatini çekti. Japonya'da devlete ait bir arazinin Başbakan Shinzo Abe'nin eşi Akie Abe ile bağlantılı bir özel okul işletmesine çok ucuza verildiği yönündeki iddialarla muhalefetin tepkisini çeken Abe, ayrıca yüzlerce davetlinin katıldığı bir partiye kendi siyasi taraftarlarını davet ederek, yurttaşların vergilerini israf etmekle eleştirildi.

Sağlık sorunları ile gündemde

Japon ekonomisini canlandırma ile deflasyonu önlemeyi amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen bir dizi politikayla şimdiye dek taraftarlarının beğenisini kazanan Abe, son olarak ise Covid-19 salgınında yeteri kadar sorumluluk almamakla eleştirildi. Salgın süresince zaman zaman gözlerden uzak kalmayı tercih eden Abe'nin sağlık sorunları yaşadığı ve başbakanlık görevlerini yürütmekte zorlandığı iddia edildi.

Zorlu 1 yıl

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanı olarak görev süresi Eylül 2021'de sona ermesi beklenen Abe'yi, önümüzdeki 1 yılda zorlu bir süreç bekliyor. Pandemi nedeniyle zayıflayan Japonya ekonomisini yeniden canlandıracak politikalara odaklanacağı tahmin edilen Abe'nin, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın gerçekleştirilebilmesi için izleyeceği yol haritası da kamuoyunun merak ettiği konuların başında geliyor.

Toplam görev süresi rekorunu kırmıştı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçtiğimiz yıl görevinde 2 bin 887 güne ulaşarak Japonya'nın toplamda en uzun süre görevde kalan başbakanı olmuştu. Abe rekorunu yaklaşık 100 yıl önce görev yapan ve aralıklarla toplam 2 bin 886 gün başbakanlık koltuğunda oturan Japonya'nın eski Başbakanı Taro Katsura'dan devralmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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