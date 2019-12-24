Japonya Başbakanı Abe, Çin lideri Şi Cinping'le görüşmesinde Doğu Türkistan'ı gündeme getirdi

24.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:54

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Çin'in Siçuan kentinde düzenlenen ve Asya'nın en büyük 3 ekonomisi Çin, Japonya ve Güney Kore liderlerini bir araya getiren zirve sonrası açıklamalarda bulundu.



Gerek üçlü görüşmede gerek baş başa görüşmelerde diyaloğa devam edilmesi gerektiğini söylediğini belirten Abe, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi sırasında Sincan (Doğu Türkistan) bölgesindeki insan hakları konularını gündeme getirdiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle