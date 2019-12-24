Japonya Başbakanı Abe, Çin lideri Şi Cinping'le görüşmesinde Doğu Türkistan'ı gündeme getirdi
Haberler » Dünya » Japonya Başbakanı Abe, Çin lideri Şi Cinping'le görüşmesinde Doğu Türkistan'ı gündeme getirdi - Haberler

Japonya Başbakanı Abe, Çin lideri Şi Cinping'le görüşmesinde Doğu Türkistan'ı gündeme getirdi

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi sırasında Sincan (Doğu Türkistan) bölgesindeki insan hakları konularını gündeme getirdiğini söyledi

24.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:54
Japonya Başbakanı Abe, Çin lideri Şi Cinping'le görüşmesinde Doğu Türkistan'ı gündeme getirdi

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Çin'in Siçuan kentinde düzenlenen ve Asya'nın en büyük 3 ekonomisi Çin, Japonya ve Güney Kore liderlerini bir araya getiren zirve sonrası açıklamalarda bulundu.


Gerek üçlü görüşmede gerek baş başa görüşmelerde diyaloğa devam edilmesi gerektiğini söylediğini belirten Abe, Çin Devlet Başkanı ile görüşmesi sırasında Sincan () bölgesindeki insan hakları konularını gündeme getirdiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler