Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu...

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, adında, sağlığı simgeleyen çam ağacı ve Japonya'nın sembolü sakurayı taşıyan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu...
21.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:06

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, adında, sağlığı simgeleyen çam ağacı ve Japonya'nın sembolü sakurayı taşıyan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenin ardından tam kapasiteyle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen gün yaptıkları telefon görüşmesinin ardından yeniden bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Abe, o görüşmede Erdoğan'ın, kendisini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine video konferansla katılmak üzere davet ettiğini belirtti.

Abe, "Sayın Erdoğan'ın bu nazik daveti bana, bundan 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret edip, Japon-Türk dostluğunun simgesi olan Marmaray'ın açılış törenine Sayın Erdoğan ile birlikte katıldığımı hatırlattı." diye konuştu.

Küresel sorun olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'u ziyaret ederek tören yerinde bulunamadığını ancak video konferansla da olsa katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Abe, "Ne kadar uzakta olsam da kalbim Sayın Erdoğan ve sevgili Türk halkıyla beraberdir." dedi.

"Hastanenin, İstanbul halkına sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum"

Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, Japon firması Sojitz Cooperation ile Türkiye'deki Rönesans Holding'in, kamu-özel sektör ortaklığıyla inşa ettiği, en son teknolojiyle donanmış, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olduğunu vurguladı.

Aslında haziran ayında açılması planlanan hastanenin, Kovid-19 salgını nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla öngörülen tarihten önce açılmasına karar verildiğini ve bir kısmının, koronavirüs bulaşan hastaların tedavisinde kullanılmaya başlandığını hatırlatan Abe, "Böylece, bir Japon firmamızın, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesine sağlık ve tıp alanında katkıda bulunmuş olmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hastaneyi "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" olarak adlandırdığını hatırlatarak, "Sağlık ve enerjiyi andıran çam ağacıyla, Japonya'nın sembolü olan sakura, yani kiraz çiçeğini isminde bulunduran bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Abe, şöyle devam etti:

"Günümüzde tüm dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmektedir. Bu zor günlerde Türk hükümeti ve Türk halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği altında, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi tıbbi çalışmalar başta olmak üzere, çeşitli tedbirlerle yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için seferber olmalarına gönülden saygı duyuyorum. Alınan tedbirlerin neticesi olarak Türkiye'de vaka sayısının oldukça azalabildiği ve vefat oranının da düşük tutulabildiğinden dolayı, 4 Mayıs tarihinde, normalleşme planının açıklandığını biliyorum."

"Avigan ilacını Türkiye'ye de bağışlıyoruz"

Salgınla mücadele etmek için uluslararası iş birliğinin sağlanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Abe, öncelikle, tedavi edecek yeni bir ilaç ve aşının geliştirilmesinin, bu ilaç ve aşıya adil bir şekilde ulaşılmasının sağlanmasının ve gelişmekte olan ülkelere yardım eli uzatılması gerektiğini vurguladı.

Abe, şöyle kaydetti:

"Japonya'da geliştirilen ve koronavirüs tedavisi için bir umut olabileceği düşünülen Avigan ilacından bahsedersem, insani bakımdan bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik araştırmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede, Avigan ilacını Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen, uluslararası örgütlerle iş birliği yaparak, sağlık ve tıbbi alanda çalışanlara teknik destek ve malzeme bağışı sağlayacağız."

G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi Video Konferansı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, gelişmekte olan ülkelere yardım eli uzatmanın önemini teyit ettiklerini anlatan Abe, "Kendi ülkesinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ederken, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 60'tan fazla ülkeye de yardım elini uzatan Türkiye'ye derin saygı duyuyorum." dedi.

Abe, Japonya'nın, salgından etkilenen gelişmekte olan ülkelere yardım etmek için tıbbi malzeme bağışı ve teknik iş birliği vasıtasıyla, sağlık sistemlerini güçlendirmeye ve ekonomik faaliyetlerinin canlandırılması için de kredi paketleriyle destek vermeye istekli ve hazır olduğunu belirterek, "Çeşitli alanlarda Türkiye ile de iş birliği yapmak isteriz." ifadesini kullandı.

Bundan sonra bir süre, her iki ülkenin en öncelikli meselesinin salgınla mücadele olduğunu vurgulayan Abe, durum sakinleştiğinde ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi için birlikte çalışılacağını söyledi.

Bu yılın, Türkiye ve Japonya dostluğunun temeli olan Ertuğrul Fırkateyni Faciasının 130. yılı olduğunu da belirten Abe, bu yılki anma törenlerinin salgın nedeniyle ertelendiğini söyledi.

"Ertuğrul Fırkateyni Faciası, dostluğumuzun kaynağıdır." diyen Abe, anma töreninin, koronavirüs krizinin ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

Abe, sözlerini, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, Japonya ile Türkiye'nin içimizi ısıtan sımsıcak dostluğunun yeni bir simgesi olmasını diler, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ederim. Teşekkür ederim." diye sonlandırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:06:22. #1.15#
title