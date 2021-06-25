Japonya, Asya ülkelerine milyonlarca doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak
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Japonya, Asya ülkelerine milyonlarca doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

Japonya, Asya ülkelerine milyonlarca doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Japonya'nın Asya ülkelerine milyonlarca doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Japonya'nın Asya ülkelerine milyonlarca doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, gelecek haftadan itibaren Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland'da 1'er milyon doz, daha önce 1 milyon 240 bin doz aşı gönderilen Tayvan ve 1 milyon doz aşı gönderilen Vietnam'a ise 1'er milyon ilave doz aşı yollanacağını belirtti.

Bakan Motegi, ayrıca temmuz ortasından itibaren, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteklediği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında ve Güneydoğu Asya ve Pasifik adaları ülkelerine 11 milyon doz aşı sağlanacağını ifade etti.

Bağışların tümünün Japonya'da aşılama kampanyasına dahil edilmeyen AstraZenaca-Oxford aşısının dozları olacağı kaydedildi.

Ön anlaşmalarla birlikte toplam 60 milyon doz AstraZenaca-Oxford aşısı satın alan Japonya, aşının acil kullanımına onay verse de kan pıhtılaşmasına yol açan nadir yan etkisi nedeniyle aşıyı ülke içinde kullanmıyor ve elindeki dozları başka ülkelere bağışlıyor.

Bugüne dek 35 milyon 795 bin doz Kovid-19 aşısının yapıldığı Japonya'da aşılama kampanyasında Pfizer-Biontech ve Moderna aşıları kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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